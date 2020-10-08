شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار قرب دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر فوق 1.1720، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.1870 ثم 1.2011.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد