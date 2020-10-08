أسهم أوروبا تستأنف الصعود.. و«اليابانية» ترتفع بفضل تجدد آمال التحفيز الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت الأسهم الأوروبية مكاسبها، الخميس، لتقترب أكثر من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بفضل توقعات بحزمة تحفيز أمريكي مستهدفة وكذلك تقارير إيجابية للشركات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، فيما قادت قطاعات السفر والترفيه والصناعة والكيماويات المكاسب.

وارتفعت مؤشرات وول ستريت الليلة الماضية بفضل مؤشرات على أن المحادثات بشأن تقديم دعم لقطاع الطيران الذي عصفت به جائحة فيروس كورونا تحرز تقدما في واشنطن حتى بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن اتفاق أشمل.

من جهتها، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، الخميس، عقب جلسة إيجابية في وول ستريت الليلة الماضية، إذ تلقت معنويات المستثمرين الدعم من آمال بشأن اتفاق جزئي على تحفيز أمريكي لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 0.96 بالمئة إلى 23647.07 نقطة، ليحوم قرب مستويات بلغها في 20 فبراير شباط. وتقدم 134 سهما على المؤشر مقابل تراجع 84.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.55 بالمئة إلى 1655.47 نقطة.