الأسهم العالمية في اتجاه صاعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد الأسهم الأمريكية لجلسة إيجابية جديدة الخميس، بعد ارتفاع قوي حققته في جلسة منتصف الأسبوع الأربعاء، وارتفعت العقود المستقبلية بأكثر من 162 نقطة لمؤشر داو جونز، فيما يسجل مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز ارتفاعات أيضاً.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية الخميس.

وصعد نيكاي 0.36 في المئة مسجلا 23506.34 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28 في المئة ليسجل 1651.16 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأمريكية على مكاسب قوية، الأربعاء مع تجدد تفاؤل المستثمرين بإمكانية إبرام اتفاق جزئي على الأقل لتحفيز مالي جديد في الولايات المتحدة.

وبعد أن أوقف المفاوضات على مشروع قانون شامل بشكل مفاجئ أمس الثلاثاء، عاد الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق من نفس اليوم ليحث الكونجرس على إقرار سلسلة من مشاريع القوانين الصغيرة المنفصلة تشمل حزمة لقطاع الطيران الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا. وقفزت أسهم شركات الطيران.

وحافظت المؤشرات على مكاسبها بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي محضر أحدث اجتماعاته. أظهرت وقائع الاجتماع أن مسؤولي البنك المركزي كانوا منقسمين في سبتمبر أيلول بخصوص كيفية تطبيق مبادئ جديدة للسياسة النقدية بعد أن وافقوا عليها بالإجماع في أغسطس آب.

وقال مايكل جيمس، العضو المنتدب لتداول الأسهم لدى ويدبوش للأوراق المالية في لوس أنجليس، «السبب الوحيد لتراجعنا أمس كان تغريدة الرئيس ترامب، والتي تراجع عنها الليلة الماضية. لهذا انطلقت السوق بقوة وظلت قوية. أعتقد أن هناك توقعات طاغية بأن اتفاق تحفيز من نوع ما سيتبلور عاجلا وليس آجلا.»

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 529.45 نقطة بما يعادل 1.91 بالمئة ليصل إلى 28302.21 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 58.38 نقطة أو 1.74 بالمئة مسجلا 3419.33 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 210 نقاط أو 1.88 بالمئة إلى 11364.60 نقطة.