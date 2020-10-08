شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أسبوعين متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأعلى لها منذ 24 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.27% لتتداول حالياً عند 866.92$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 864.62$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 867.79$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 93.58 مقارنة بالافتتاحية عند 93.62.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 17 ألف طلب إلى 820 ألف طلب مقابل 835 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من أيلول/سبتمبر انخفاضاً بواقع 367 ألف طلب إلى 11.4 مليون طلب مقابل 11,767 ألف طلب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه سيوافق على تمديد حزمة تحفيز صغيرة منفصلة بنحو 25$ مليار وأنه يقدم الدعم اللازم لشركات الطيران، وجاء ذلك عقب ساعات من تغريده الثلاثاء الماضي على تويتر "لقد أصدر تعليمات لممثلي بوقف التفاوض إلى ما بعد الانتخابات عندما، فور فوزي، سنقوم بتمرير مشروع قانون تحفيز رئيسي يركز على الأمريكيين المجتهدين والشركات الصغيرة".