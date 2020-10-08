شكرا لقرائتكم خبر عن أجيك التابعة لـ "المتقدمة" تُعدل اتفاقيتها المُوقعة مع "إس كي غاز للبتروكيماويات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع تعديل على اتفاقية الشراكة الموقعة بين تابعتها المتقدمة للاستثمار العالمي "أجيك" وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات، لإنشاء مجمع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بالمملكة العربية السعودية.

وأفادت المتقدمة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن التعديل تضمن إضافة مصنع للآيسوبروبانول بطاقة استيعابية تبلغ 70 ألف طن في السنة، بالإضافة إلى مصنعي معالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين) ومعالجة البروبيلين (لإنتاج البولي بروبيلين).

وأشار البيان، إلى أن إدراج الآيسوبروبانول يعتبر جزءًا من الاستراتيجية لتعزيز الصناعة التحويلية بما يتماشى مع رؤية المملكة (2030)، ويستخدم الآيسوبروبانول في مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك معقمات الأيدي والتطبيقات الطبية وصناعة الإلكترونيات وما إلى ذلك.

هذا وبإضافة مصنع الآيسوبروبانول بتكلفة تقديرية 80 مليون دولار أمريكي (300 مليون ريال سعودي)، تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع حاليًا (لمصانع البروبيلين، والبولي بروبيلين، والآيسوبروبانول) بحوالي 1.88 مليار دولار أمريكي (7.05 مليار ريال سعودي).

وتماشياً مع الإعلان السابق للشركة، سيتم تمويل المشروع بنسبة 25% عن طريق الشريكين، و75% المتبقية سيتم تمويلها من خلال الاقتراض.

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وبحسب البيان، ستمتلك أجيك 85% من الأسهم في شركة المشروع والتي سيتم تمويلها من قبل المتقدمة، بينما ستمتلك شركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة النسبة المتبقية البالغة 15%.

وتتوقع المتقدمة أن يبدأ الأثر المالي لهذا الاستثمار بعد بداية التشغيل التجاري للمشروع بحلول النصف الثاني لعام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح المتقدمة للبتروكيماويات تراجعت بنسبة 26.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى 156 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 213.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض أسعار مبيعات البولي بروبيلين وكمية المبيعات بنسبة 12.5% و3.8% على التوالي، بالإضافة إلى إرتفاع الإستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 22.5%

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 416 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 567.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.