شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للمنافسة تُصدر عدم ممانعتها لاستحواذ دلة الصحية على "مركز مكة الطبي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن صدور خطاب معالي محافظ الهيئة العامة للمنافسة رقم (504703)، بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ الشركة على أسهم شركة مركز مكة الطبي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الاتفاقية لا تزال خاضعة لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت، في يونيو الماضي، اتفاقية شراء أسهم نهائية لشراء 2.389 مليون سهم، ما نسبته 78.59%، في شركة مركز مكة الطبي، شركة مساهمة مقفلة.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن عملية الشراء تمت مقابل عوض نقدي بلغ 161.1 مليون ريال.

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الجدير بالذكر أن شركة دله للخدمات الصحية تمتلك حالياً ما نسبته 7.5% من رأسمال شركة مركز مكة الطبي، وبإتمام هذه الصفقة ستصبح ملكية شركة دله للخدمات الصحية 86.1% من رأس مال الشركة.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 15.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى تطبيق إجراءات منع العدوى والتدابير الوقائية الاستباقية والتباعد الاجتماعي ضمن سياسة مكافحة العدوى عالية الكفاءة التي تنتهجها الشركة، إضافة إلى تطبيق إجراءات حظر التجوال في الرياض، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الاشغال بشكل كبير وبالتالي انخفاض الإيرادات والربح التشغيلي نتيجة لذلك.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 26.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 50.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.