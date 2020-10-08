شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 5.30 نقطة ليصل إلى مستوى 2207.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 55.3 مليون سهم محققة ما قيمته 43.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1071 صفقة لعدد 28 سهماً، وهبطت قطاعي البنوك والخدمات ببورصة دبي بنسبة 0.44%، 0.24%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.79%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.59%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.99%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.21%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.82%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.2 مليون ورقة بقيمة 11.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.37%.

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وفي سياق متصل قالت شركة أرامكس، إنها قامت باحتساب مخصصات غير مكررة بقيمة 15.1 مليون دولاراً أمريكياً، والتي ستظهر في البيانات المالية خلال الربع الثالث لعام 2020، لتغطية الخسائر في حادثي انفجار مرفأ بيروت وحريق 3 مخازن في المستودعات الخاصة بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية، حيث سيتم إضافة مخصصات غير مكررة بقيمة 2.7 مليون دولاراً أمريكياً لتغطية الضرر الشامل في منشأة المستودعات الخاصة بالشركة في العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة الانفجار الكبير الذي حصل في مرفأ بيروت.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الخميس، أنه سيتم إضافة مخصصات غير مكررة بقيمة 12.4 مليون دولاراً أمريكياً لتغطية الخسارة الناجمة عن تضرر 3 مخازن/غرف تخزين في منشأة المستودعات الخاصة بالشركة في مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية نتيجة اندلاع حريق.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة دبي، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بدءاً من اليوم الخميس.