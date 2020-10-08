شكرا لقرائتكم خبر عن تكذيبا للإخوان.. خفض أسعار كراسات شروط المصانع الجديدة لـ300 جنيه فقط بدلا من 2000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر حكومي، إن كراسات شروط طرح 1755 وحدة صناعية في 7 محافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة بسعر 300 إلي 500 جنيها فقط فى إطار التخفيف عن شباب المستثمرين، مشيراً إلى أن أسعار كراسات شروط الطروحات السابقة خاصة للأراضي الصناعية كانت تسجل الفين جنيه، وذلك في تكذيب واضح لشائعات الإخوان عن فرض رسوم جديدة على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لتمويل بعض المشروعات.

وأضاف المصدر لـ " الخليج 365" أن الوحدات متاحة بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، على أن يتم سحب كراسة الشروط من مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات.

وأوضح المصدر، أن كافة الوحدات الصناعية الجديدة المقرر طرحها ستكون كاملة التجهيز بالمرافق، وكذلك بالرخص الصناعية وذلك تخفيفها على المستثمرين وبدء الإنتاج الفورى.

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وكشف أن كراسة شروط مجمع الغربية 300 جنيها للكراسة والمنيا 500 جنيها للكراسة والاقصر 500 جنيها للكراسة والبحر الأحمر 500 جنيها للكراسة وسوهاج 500 جنيها للكراسة وبني سويف 500 جنيها للكراسة والإسكندرية 300 جنيها للكراسة، بعكس ما تردد أنها بألفين جنيها

وكانت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أكدت، أن الأنشطة المستهدفة للوحدات التي سيتم طرحها تتمثل في المشروعات الغذائية والهندسية ومشروعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وصناعة مواد البناء، موضحة أن الوزارة تطرح حجز الوحدة بأسلوب التخصيص، أو التمليك، أو بنظام الإيجار.

ولفتت وزيرة الصناعة إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتمويل شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، بتسهيلات بنكية وبشروط ميسرة، وأنه سيتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبقة عليها الشروط والضوابط المعتمدة، كما أن الجهاز سيتولى تقديم خدمات التدريب والتسويق والدعم الفني. وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتعزيز فرص التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، ولتسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.