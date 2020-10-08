شكرا لقرائتكم خبر عن اسقرار أسعار الذهب اليوم الخميس فى مصر.. وعيار 21 يسجل 820 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر عند 820 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد هبوط أوقية الذهب أمس إلي 1885 دولارا.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 702.75 جنيه.

عيار 21 سجل 820 جنيها.

عيار 24 سجل 937.25 جنيه.

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الجنيه الذهب 6560 جنيها.

أوقية الذهب 1885 دولار.

قال مجلس الذهب العالمي، إن البنوك المركزية باعت في أغسطس ذهبا أكثر مما اشترت لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر، وارتفع الذهب من فوق 1500 دولار بقليل في بداية 2019 إلى مستوى قياسي عند 2072.50 دولار في أوائل اغسطس ثم نزل لحوالي 1900 دولار ، ودفع المستثمرون في أوروبا وأمريكا الشمالية الأسعار للصعود وجمعوا الذهب على أمل أن يحتفظ بقيمته خلال أزمة كورونا.

وأضاف مجلس الذهب إن البنوك المركزية، تحوز إجمالا 35 ألف طن من الذهب بقيمة حوالي تريليوني دولار، باعت 12.3 طن أكثر مما اشترت في أغسطس.واشترت البنوك المركزية 656 طنا من الذهب في 2018 وهو أعلى رقم في نصف قرن. وبلغت المشتريات في العام الماضي 650 طنا.