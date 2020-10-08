شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مع دخول الإعصار دلتا خليج المكسيك فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس إذ أخلى عاملون في قطاع النفط منصات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبل الإعصار دلتا، بيد أن مخاوف الطلب على الوقود استمرت بفعل تبدد احتمالات إبرام اتفاق تحفيز أمريكي وبعد زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو ما يعادل 0.68 بالمئة إلى 40.22 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.8 بالمئة أمس الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو ما يعادل 0.74 بالمئة إلى 42.30 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.6 بالمئة أمس الأربعاء.

ومع توقعات بأن تزيد شدة الإعصار دلتا إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح تصل سرعتها إلى 193 كيلومترا في الساعة، قام منتجو النفط مثل شيفرون بإخلاء 183 منشأة بحرية وأوقفوا إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا من النفط.

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وينتج خليج المكسيك 1.65 مليون برميل يوميا في يوليو بحسب الحكومة الأمريكية. وتضررت المنطقة، التي تشكل 17 بالمئة من إنتاج الخام الأمريكي، جراء عدد من العواصف على مدى الأشهر القليلة الفائتة، والتي أثرت كل منها سلبا على إنتاج النفط لفترة وجيزة.

كما تلقت الأسعار الدعم من تعطل محتمل للإنتاج في بحر الشمال بأوروبا بسبب إضراب عمالي في النرويج.

وعلى جانب الطلب، تبددت الآمال في ارتفاع آخر للطلب الأمريكي على الوقود إذ أكد مسؤولون في البيت الأبيض أمس الأربعاء أن مفاوضات التحفيز متوقفة بعد يوم من تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن حزمة واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات كورونا.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لتبلغ أدنى مستوياتها منذ نوفمبر، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير. لكن إمدادات النفط الخام زادت 501 ؟ألف برميل إذ ارتفع الإنتاج والواردات.