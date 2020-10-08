شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سامسونج إلكترونكس عند أعلى مستوى فى عامين على الأرجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت أرباح سامسونج إلكترونكس في الربع الثالث 58 بالمئة على الأرجح لأعلى مستوى في عامين، لتفوق تقديرات المحللين إذ عززت قيود أمريكية على هواوي الصينية مبيعات الشركة الكورية الجنوبية التكنولوجية العملاقة للهواتف والرقائق.

ويقول محللون إن التحرك الأمريكي ضد هواوي تكنولوجيز خفض الطلب على هواتفها خارج الصين، مما منح دفعة لسامسونج، بينما سارعت الشركة الصينية أيضا إلى طلب المزيد من الرقائق من سامسونج بعد أن تحركت واشنطن لخنق وصولها إلى الرقائق التجارية المتاحة اعتبارا من منتصف سبتمبر.

وقالت سامسونج اليوم الخميس إن أرباح التشغيل بلغت على الأرجح 12.3 تريليون وون (10.6 مليار دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، ما يزيد عن تقديرات رفينيتيف البالغة 10.5 تريليون وون. وستكون هذه أقوى نتائج منذ تحقيق 17.57 تريليون وون في الربع الثالث من 2018.

وقالت الشركة إن الإيرادات ارتفعت ستة بالمئة على الأرجح مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 66 تريليون وون.

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ونشرت سامسونج بيانات محدودة فحسب في إفصاح تنظيمي اليوم قبل الإعلان عن أرقام النتائج التفصيلية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال سي.دبليو تشونغ رئيس الأبحاث لدى نومورا في كوريا "يبدو أن تأثير هواوي على أنشطة رقائق سامسونج كان أكبر مما توقعت السوق، وهناك مفاجئة كبيرة في أنشطة الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية".

وقال محللون إنه من المتوقع أن تحقق سامسونج أكبر ربح في الهواتف الذكية فيما لا يقل عن أربع سنوات، إذ ربحت حصة سوقية من منافسيها الصينيين فيما ساعدت جائحة فيروس كورونا على خفض تكاليف التسويق.