شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد سعر الاكتتاب النهائي في أسهم بن داود عند 96 ريالاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بن داود القابضة مع شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، وجي بي مورجان العربية السعودية، بصفتيهما مستشارين ماليين، عن الانتهاء بنجاح من بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية السعودية.

وكشفت الشركة، عن تحديد السعر النهائي لطرحها الأولي عند 96 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، مضيفا أن عملية بناء سجل الأوامر جذبت طلبات اكتتاب بقيمة 106.9 مليار ريال (28.5 مليار دولار)، وأسفرت عن تغطية الاكتتاب بنسبة 4870% (أي أكثر من 48 مرة) من إجمالي الأسهم المعروضة، بحسب موقع قناة العربية.

وتمت تغطية اكتتاب الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية بنسبة 1747%، وبنسبة 445% للمستثمرين غير السعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة، أخيرا تغطية اكتتاب جهات أخرى (ومنها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) بنسبة 2677%.

وتبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد غدا وتستمر حتى الثاني عشر من أكتوبر الجاري، منوها بأنه مع تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للاكتتاب بـ96 ريالا سعوديا للسهم، فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ 10.97 مليار ريال (2.93 مليار دولار).

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وأشارت إلى أنه بناء على ذلك يكون إجمالي حكم الطرح 2.19 مليار ريال (585.22 مليون دولار)، علما بأن الطرح يشمل 22.86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي ستباع من قبل المساهمين الحاليين.

وتم تخصيص كامل الأسهم لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة بشكل مؤقت، منوهة بأنه قد تنخفض إلى 20.57 مليون سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد في المملكة، وسيتم تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناء على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.

وأعلنت "بن داود" طرح حصة 20% من رأسمال الشركة، وهو ما يقيم الشركة بنحو 11 مليار ريال. وبدأت فترة اكتتاب الأفراد في يوم 27 من سبتمبر الماضي، واستمرت لمدة يومين.

وكانت بن داود القابضة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 22.860 مليون سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2020.

ولدى شركة بن داود القابضة تراث سعودي غني يمتد على مدى 50 عاماً، 35 عاماً منها في محلات التجارة بالتجزئة. ومنذ بدايتها منذ أكثر من 35 عاماً، نمت شركة بن داود القابضة من شركة تجارية صغيرة إلى واحدة من أبرز بائعي التجزئة في المملكة العربية السعودية. كانت قصة نجاحنا مدفوعة بالإبتكار المستمر والإلتزام ببناء علاقات طويلة الأجل مع الموردين والشركاء والعملاء.