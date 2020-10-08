السيادي السعودي يجري مباحثات لشراء حصة في سلسلة متاجر لولو جروب

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" مباحثات لشراء حصة في سلسلة متاجر لولو جروب إنترناشونال التي يملكها رجل الأعمال الهندي المولد يوسف علي، الذي أسس شركة لولو ومقرها أبوظبي.
وبدأت المناقشات بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة اللولو بدأت منذ أربعة إلى ستة أسابيع، بحسب وكالة رويترز.
يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية آنت جروب.
ومن المنتظر أن يصبح طرح آنت الأكبر في العالم بحصيلة قد تصل إلى 30 مليار دولار.
وقام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.
كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل الماضي وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.
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