شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تتوقع تراجع أرباح البنوك الخليجية 20% في 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني أشرف مدني، تراجع أرباح البنوك في دول الخليج بحدود 20% في 2021، مشيرا إلى أنها ستختلف من دولة إلى أخرى بحسب جودة الأصول في تلك البلدان.

وأرجع السبب في ذلك إلى ضعف نمو الائتمان، وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب الارتفاع الكبير في المخصصات الذي يصل إلى 100% في بعض الأنظمة والبنوك، وذلك بحسب موقع قناة العربية.

وتوقع تقرير حديث صادر من وكالة موديز ارتفاع وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن البنوك تواجه تحديات قوية لتخفيض الإنفاق، بسبب تراجع مستويات الربحية وهوامش أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وتراجع نمو الإقراض.

ولفت التقرير إلى أن الكفاءة المالية للبنوك ستكون عاملا مهما في الحفاظ على مستويات الربحية، لافتا إلى أن تراجع الإيرادات سيدفع إدارات البنوك إلى التركيز على خفض الإنفاق وفرص الاندماج.

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وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، قد توقعت في وقت سابق أن تحقق أغلب البنوك الخليجية الإسلامية والتقليدية أرباحا خلال العام الجاري، على الرغم من تفشي "كورونا" الذي تزامن معه هبوط أسعار النفط.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن أرباح البنوك ستتأثر سلباً من الأوضاع الحالية، لكن أغلب البنوك ستحقق أرباحا.

وأضافت أن معدل التمويل سيكون محدودا، وستركز البنوك على المحافظة على مؤشرات جودة أصولها عن مستوى مرتفع، مقابل التوسع في منح تمويلات جديدة في ظل الأزمة الحالية.

وأشارت إلى أن النمو في الودائع كان قويا في عام 2019، ولكنها ترى أن المخاطر تتركز في أن الودائع متركزة على الشركات الحكومية والشركات التابعة للحكومة، والتي تمثل نحو 10 إلى 35% من إجمالي الودائع في البنوك الخليجية.

وتراجعت الأرباح المجمعة للبنوك الخليجية خلال الربع الرابع من العام 2019 إلى أدنى مستوى في أحد عشر ربعًا لتصل إلى 7.9 مليار دولار أمريكي.

أما للعام 2019 كاملا، وبحسب تقرير لشركة كامكو الكويتية، فقد سجلت تلك البنوك نمواً بصافي الأرباح خلال العام بلغ 3.5% ليصل إلى 37.1 مليار دولار أمريكي في 2019 مقابل 35.9 مليار دولار أمريكي خلال 2018.