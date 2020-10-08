شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المالية السعودية تكشف عن ممارسات غير مرخصة لثلاث شركات وتحذر منها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة السوق المالية السعودية، عن رصد قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك تحت عدة مسميات من خلال الشبكة المعلوماتية (الإنترنت).

وبحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني، فإن هذه الشركات تضم شركة "(TCO TRADE) Take control of trading" من خلال المـوقـع الإلكتروني (www.tcotrade.com/ar)، وشركة (DubaiFXM) مـن خلال المــوقـع الإلكتروني (www.dubaifxm.trade.com)، والموقع الإلكتروني (http://cma2030.com).

وقالت إنها بصدد استكمال الإجراءات النظامية حيال تلك الأفعال والتصرفات، كما تؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

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ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة لممارسة أعمال الأوراق المالية وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مع التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وأشارت إلى أنه يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد.

يشار إلى أن من آخر قرارت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الشهر الماضي هي الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج.