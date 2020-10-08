شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي كابيتال: تحالفنا مع "بي إن واي ميلون" للتوسع بالخدمات المقدمة للمؤسسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محمد النوري رئيس إدارة الأوراق المالية في شركة الأهلي كابيتال إن تحالف شركته مع "بي إن واي ميلون" يستهدف توفير خدمات أكثر والتركيز على المؤسسات المالية.

وأشار في مقابلة مع قناة "العربية"، إلى أن المستثمر الأجنبي أصبح مؤهلا والعميل المؤسساتي موجود بصورة كبيرة في السوق، وشركة الأهلي كابيتال تريد تقديم كل الخدمات المتاحة في السوق السعودي.

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ولفت إلى إن دور الأهلي كابيتال في التحالف سيكون أمين حفظ محلي فيما ستتولى شركة بي إن واي ميلون دور أمين الحفظ العالمي.

وأعلنت كل من الأهلي كابيتال و"بي إن واي ميلون" أمس الأربعاء عن تحالف لتقديم خدمات حفظ الأوراق المالية وخدمات الأصول للمؤسسات في السعودية، بحيث يستفيد عملاء الشركتين من الخبرات المحلية والعالمية لكل منهما.

وتعمل "بي إن واي ميلون" مع مجموعة من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والحكومات والعملاء، ولها مكتب فرعي في مركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى مكاتب تمثيلية في كل من سوق أبوظبي العالمي وبيروت والقاهرة وإسطنبول. وتعمل الشركة على تأسيس وافتتاح مكتب في الرياض لدعم التعاون مع الأهلي كابيتال.