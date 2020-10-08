شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 14 من أيلول/سبتمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 105.96 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.97، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.93، بينما حقق الزوج الأعلى له في ثلاثة أسابيع عند 106.10.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.65 تريليون ين مقابل 0.96 تريليون ين في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.50 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 2,103 مليار ين مقابل 1,468 مليار ين في تموز/يوليو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لفائض 1,984 مليار ين.

وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 49.3 مقابل 43.9 في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 45.0، كما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.3 مقابل 42.4 في آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 44.7.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 17 ألف طلب إلى 820 ألف طلب مقابل 835 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من أيلول/سبتمبر انخفاضاً بواقع 367 ألف طلب إلى 11.4 مليون طلب مقابل 11,767 ألف طلب.