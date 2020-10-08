شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية في اليابان تفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 49.3 مقابل 43.9 في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 45.0، كما أوضحت قراءة الأوضاع المستقبلية تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.3 مقابل 42.4 في آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 44.7.

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