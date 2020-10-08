شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسات من الأدنى لها منذ 24 من تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1771، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1763، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1772، بينما حقق الأدنى له عند 1.1760.

Advertisements

هذا وتتطلع الأسواق للكشف من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري والتي قد تظهر اتساع الفائض إلي ما قيمته 17.1 مليار يورو مقابل 18.0 مليار يورو في تموز/يوليو، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الأوروبي عن محضر اجتماعه الأخير والذي أقر من خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 17 ألف طلب إلى 820 ألف طلب مقابل 835 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من أيلول/سبتمبر انخفاضاً بواقع 367 ألف طلب إلى 11.4 مليون طلب مقابل 11,767 ألف طلب.