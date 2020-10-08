شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأعلى لها منذ 24 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر المقبل 0.20% لتتداول عند مستويات 39.91$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.99$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 39.95$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.24% لتتداول عند 42.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.15$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 41.99$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 93.59 مقارنة بالافتتاحية عند 93.62، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 93.63.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 17 ألف طلب إلى 820 ألف طلب مقابل 835 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من أيلول/سبتمبر انخفاضاً بواقع 367 ألف طلب إلى 11.4 مليون طلب مقابل 11,767 ألف طلب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه سيوافق على تمديد حزمة تحفيز صغيرة منفصلة بنحو 25$ مليار وأنه يقدم الدعم اللازم لشركات الطيران، وجاء ذلك عقب ساعات من تغريده الثلاثاء الماضي على تويتر "لقد أصدر تعليمات لممثلي بوقف التفاوض إلى ما بعد الانتخابات عندما، فور فوزي، سنقوم بتمرير مشروع قانون تحفيز رئيسي يركز على الأمريكيين المجتهدين والشركات الصغيرة".

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر فائض 0.5 مليون برميل مقابل عجز 2.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 1.2 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 492.9 مليون برميل، لتعد المخونات أعلى 12% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي نفس السياق، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.4 مليون برميل، لتعد المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 23% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

ونود الإشارة، لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كشفت بالأمس عن تقريرها الشهري والذي قامت من خلاله برفع تقديراتها لإنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 11.45 مليون برميل يومياً أي بنسبة 0.6% عن توقعاتها السابقة في تقرير أيلول/سبتمبر، بينما أبقت الإدارة على توقعاتها للعام الجاري 2020 عند 11.09 مليون برميل يومياً، بينما خفضت الإدارة توقعاتها لأسعار النفط الخام الأمريكي نيمكس 0.6% إلى 38.76$ للبرميل خلال 2020.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي التقارير التي تطرقت لكون انتاج ليبيا النفطي ارتفع بنحو 20 ألف برميل يومياً عن ما كان عليه الأسبوع الماضي إلى 290 ألف برميل يومياً، ويأتي ذلك عقب استأنف نشاطه في أعقاب اتفاق الأطراف المتصارعة هناك على تقاسم ثروة النفط الخام الليبي، ويذكر أن وزارة النفط الليبية قد أعلنت الشهر الماضي عن استأنف إنتاج النفط وسعيها لزيادة إنتاجها إلى 260 برميل يومياً ضمن الجهود الرامية لإحياء صناعة النفط هناك والتي شبه تجمدت عقب الحصار الذي بداء مطلع هذا العام.

ونود الإشارة، لكون إنتاج ليبيا من النفط كان من المعتاد الوصول لنحو 1.2 مليون برميل يومياً قبل بدء الحصار هناك، أي ما يعادل نحو واحد بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط، إلا أن ذلك الحصار والتوترات الجيوسياسية قد أدت لتراجع الإنتاج في أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ليبيا إلى نحو 100 ألف برميل يومياً فقط، وتسعى ليبيا خلال الآونة الأخيرة لاستعادة إنتاجها النفطي لمستوياته الطبيعية واستعادة حصتها السوقية في سوق النفط.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن كون سوق النفط شهدت توازن خلال الآونة الأخيرة وأنه بدأ في استعادة استقراره، وأنه من المهم الحفاظ على توازن سوق النفط، موضحاً أنه يجب مراقبة سوق النفط في الفترة الحالية وبالأخص في ظل تصاعد المخاوف حيال تراجع الطلب مع القلق من تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا.

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصات إلى إجمالي 189 منصة، لتعكس أول ارتفاع لها في ستة أسابيع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 517 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقر في أواخر الشهر الماضي عند 10.7 مليون برميل يومياً، ولا يزال يعكس تراجع 2.4 مليون برميل يومياً أو بنحو 22% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظلال اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع خلال الآونة الأخيرة وبالأخص عقب جائحة كورونا.