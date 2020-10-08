شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بصدد استئناف التصحيح الايجابي- تحليل - 8-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر الزوج تشكيله لتداولات تصحيحية صاعدة لنلاحظ تمركزه حاليا قرب مستوى 124.85 مستغلا بذلك إيجابية المتوسط المتحرك 55 بتشكيله لدعم إضافي عند 122.90 بالإضافة إلى تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي نظرا لاستقراره قرب مستوى 80 كما هو واضح بالرسم المرفق. مما سبق, نتوقع تشكيل السعر لهجوم تصحيحي صاعد جديد ليحاول بذلك الوصول قريبا نحو 125.30 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 126.65 تقريبا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.90 و 125.30 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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