الباوند مقابل الين يستسلم للإيجابية-تحليل - 8-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ ابتعاده عن الدعم الممتد نحو 136.30 وتسجيله ليعض الأهداف باستقراره قرب 137.10, نشير أيضا إلى أن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي وليمكنه ذلك من استئناف المحاولات التصحيحية الصاعدة ليستهدف بذلك مستوى 137.80 و 138.35 على التوالي.
نكرر التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيلغي النظرة التصحيحية الصاعدة وليبدأ بتشكيل تداولات هابطة قوية ليستهدف بذلك مستوى 135.00 و 133.75 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.60 و 138.35
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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