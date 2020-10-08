شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر المحاولات السلبية– تحليل - 8-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين بتذبذبه الأخير دون محور المتوسط المتحرك 55 عن استسلامه لسيطرة الميل الهابط والقائمة بثبات الحاجز المتمركز حاليا عند 920.00, كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي لنبقى بانتظار وصوله قريبا نحو المحطات الرئيسية والتي تبدأ من 830.00 وصولا للدعم المحوري الممتد نحو 727.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 900.00 و 830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط