شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحوم دون المقاومة– تحليل -8-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر النحاس مؤخرا لاندفاع إيجابي إلا أن ذلك لن يؤثر على استقراره السلبي بالاعتماد على المقاومة الممتدة نحو 3.0800 لهذا اليوم, تعارض المؤشرات الرئيسية قد يجبر السعر على تأجيل الهجوم السلبي والاستمرار بالتذبذب الجانبي لتنحصر التداولات بذلك ما بين المقاومة الحالية ومستوى 2.9200.
أما في حال تجميع السعر للعزم السلبي والتسلل دون مستوى 2.9200, فإن ذلك سيؤكد استعداده لتسجيل المزيد من الأهداف السلبية لنتوقع انجذابه بذلك نحو 2.8400 و 2.7600 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0800 و 2.9200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط
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