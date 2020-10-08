شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أسبوعين متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأعلى لها منذ 24 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تجدد التفاؤل حيال فرص توصل المشرعين الأمريكيين لاتفاق حول تحفيز إضافية لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

في تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.12% لتتداول عند 1,888.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,890.60$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,890.80$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 93.58 مقارنة بالافتتاحية عند 93.62.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 17 ألف طلب إلى 820 ألف طلب مقابل 835 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من أيلول/سبتمبر انخفاضاً بواقع 367 ألف طلب إلى 11.4 مليون طلب مقابل 11,767 ألف طلب.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 أيلول/سبتمبر والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الرابع على التوالي.

هذا وأفاد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بأن غالبية الأعضاء لاحظوا تعافي النشاط الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بالربع الثاني، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل.

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كما تضمن المحضر توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة التي تم الكشف عنها الشهر الماضي عقب انقضاء فعليات الاجتماع الذي تله المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك والذي أعرب من خلاله عن توقعاته بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى أواخر 2023.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول الذي دعا الثلاثاء الماضي إلى استمرار التحفيز المالي والنقدي القوي من أجل التعافي الاقتصادي الذي صرح أنه "أمامه طريق طويل لنقطعه"، قد أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده الشهر الماضي للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية آنذاك، على أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كونه سيوافق على تمديد حزمة تحفيز صغيرة منفصلة بنحو 25$ مليار وأنه يقدم الدعم اللازم لشركات الطيران، وجاء ذلك عقب ساعات من تغريده الثلاثاء الماضي على تويتر "لقد أصدر تعليمات لممثلي بوقف التفاوض إلى ما بعد الانتخابات عندما، فور فوزي، سنقوم بتمرير مشروع قانون تحفيز رئيسي يركز على الأمريكيين المجتهدين والشركات الصغيرة".

ويأتي ذلك، عقب خروج ترامب من مستشفي والتر ريد العسكري وعودته للبيت الأبيض الاثنين قي أعقاب تلقيه العلاج لكورونا، ويذكر أنه صرح قبل مغادرته المستشفي أنه يعزم العودة على الفور لمسار الحملة الانتخابية، ويرى المراقبون أن قراره بوقف مباحثات حزمة تحفيزية جديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والذي تراجع عنه نسبياً بالأمس، مقامرة لكون عادتاً الأداء الاقتصادي الضعيف يضعف من فرص فوز رئيس أمريكي بفترة ولاية ثانية.

وفي سياق أخر، فقد تتابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لاستمرار مباحثات فرص التوصل لحزمة تحفيزية ثانية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا لليوم الثالث على التوالي عبر الهاتف بين رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وذلك على الرغم من قرار ترامب الأخير بوقف مباحثات التحفيز بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين.

ونود الإشارة، لكون ترامب دعا من خلال تغريده له الأحد على تويتر المفوضين "للعمل معاً" وإتمام صفقة التحفيز، قبل أن يتراجع الثلاثاء في قراره، ويأتي ذلك عقب ساعات من أقرار مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون حزمة تحفيز مالي بقيمة 2.2$ تريليون مدعومة من قبل الديمقراطيين، إلا أن مشروع القانون لقي رفض من قبل الجمهوريين والبيت الأبيض الذين عرضوا تحفز بقيمة 1.6$ تريليون فقط مؤخراً.