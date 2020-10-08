شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات جلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن اقتصاديات آسيا وفي أعقاب تجدد التفاؤل حيال فرص توصل المشرعين الأمريكيين لاتفاق حول تحفيز إضافي لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.65 تريليون ين مقابل 0.96 تريليون ين في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.50 تريليون ين، وتتطلع الأسواق حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والمستقبلية لشهر أيلول/سبتمبر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص التراجع إلى ما قيمته 14.5 مقابل 28.5 في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.6%، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.62% ليربح 10.26 نقطة ويصل إلى المستوى 1,656.73، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.91% ليربح هو الأخر 213.53 نقطة ويصل إلى المستوى 23,636.35.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.10% ليخسر 4.40 نقطة ويصل إلى المستوى 4,587.40، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.20% ليخسر هو الأخر 6.31 نقطة ويصل إلى المستوى 3,218.05.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً 0.87% ليخسر 210.44 نقطة ويصل إلى المستوى 24,032.42، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.33% ليربح 7.80 نقطة ويصل إلى المستوى 2,394.74.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.72% ليربح 206.10 نقطة ويصل إلى المستوى 12,222.25، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.40% ليربح 84.62 نقطة ويصل إلى المستوى 6,121.00.