شكرا لقرائتكم خبر عن "الطباعة والتغليف " تأجيل المعارض الدولية 2021 والتركيز على السوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد جابر ، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، أنه تقرر تأجيل كافة المعارض الكبرى التي تشهد مشاركة شركات ومشترين أجانب وذلك لعام 2021، مشيرا إلى أن فتح المعارض الداخلية بدءا من أكتوبر الجارى جعل الغرفة تركز على المعارض الداخلية التي تحظى بمشاركة الشركات المحلية.
وأضاف جابر ، لـ"الخليج 365"، أن أزمة التنقل والسفر التي يشهدها العالم كله بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، تسببت فى صعوبة دعوة المشترين الأجانب والشركات الدولية ، وهذا ليس في مصر فقط ولكن بالنسبة لكافة الدول، مؤكدا أنه سيتم تنظيم لقاءات ثنائية على هامش المعارض الداخلية بين الشركات، لافتا إلى أن تداعيات فيروس كورونا لا تزال تلقى بظلالها على الأسواق.
وكانت غرفة صناعة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، أعلنت في وقت سابق البدء في اعداد دراستين حول صناعة الورق والكرتون في مصر والتصدير بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة منتصف الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر "الطباعة والتغليف " تأجيل المعارض الدولية 2021 والتركيز على السوق المحلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.