شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الفرنك دون مستوى 0.9192، وقدّم السعر محاولات سلبية بعد اختباره في الجلسات الماضية، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار كسر مستوى 0.9135 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 0.9010. نذكر بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.9192. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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