شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة لحظية جيدة أمام السعر، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.6964.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 0.7190 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7050 والمقاومة 0.7190

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط