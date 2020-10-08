شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت في مسار ضيق – تحليل - 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ يوم أمس، مستقراً حول 42.00، محصوراً بين المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم لحظي عند 41.45 وحاجز المقاومة الأفقي 43.00، بانتظار استئناف التداولات السلبية لكسر الدعم المذكور وفتح الطريق أمام استئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يستهدف مستوى 40.00 مبدئياً.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي تمتد أهدافه إلى 37.40 بعد كسر المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن اختراق 43.00 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر للتوجه نحو القمة المسجّلة مؤخراً عند 46.43.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط