شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه دعم قوي – تحليل - 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر النفط أرضية دعم قوية يشكّلها المتوسط المتحرك 50 أمام محاولات السعر السلبية، ليتذبذب حول حاجز 40.00 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتطلب كسر 39.30 لتعزيز فرص الاندفاع نحو مستويات 37.45 ثم 36.10 كأهداف رئيسية تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 40.00 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.40 والمقاومة 41.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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