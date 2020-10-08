شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية يوم أمس ليستقر فوق 23.60، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يضغط سلباً على السعر، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 22.13.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق 24.00 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تبدأ عند 24.50 وقد تمتد إلى 25.06 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 24.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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