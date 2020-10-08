شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ يوم أمس، مستقراً دون المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة، والتي تستهدف مستوى 1860.80 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية اليوم، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 1901.80 ثم 1915.00 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر للتحول نحو الارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط