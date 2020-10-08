شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات جانبية منذ يوم أمس، مستقراً دون المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة، والتي تستهدف مستوى 1860.80 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية اليوم، يدعمه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل تدريجي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 1901.80 ثم 1915.00 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر للتحول نحو الارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1900.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.