شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بشكل ملحوظ يوم أمس ليستقر دون حاجز 1.3300، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستويات 1.3150 ثم 1.3100 كأهداف رئيسية تالية. نذكر بأن استمرار الاتجاه الهابط المقترح يتطلب الثبات دون مستوى 1.3362. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3180 والمقاومة 1.3320 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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