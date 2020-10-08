شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الارتفاع – تحليل - 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته الإيجابية ليختبر حاجز 106.00، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 106.44، مع ضرورة مراقبة تصرف السعر عند وصول هذا المستوى، حيث إن اختراقه سيمد الموجة الصاعدة لتستهدف مناطق 107.00 ثم 107.68 كمحطات رئيسية تالية.
بالمقابل، نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 105.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.40 والمقاومة 106.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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