الجنيه الإسترليني يعيد الاختبار – تحليل - 08-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة اللحظية الصاعدة الذي يتحول إلى مقاومة ترتفع الآن إلى 1.2965 ولا يزال دونه، بالتزامن مع فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل واضح ودخوله مناطق التشبع في الشراء، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2705.
نشير إلى أن كسر 1.2845 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف المذكور، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.2965 ثم 1.3000 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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