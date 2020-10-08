شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول بإيجابية – تحليل - 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات إيجابية هادئة ليبتعد تدريجياً عن مستوى 1.1720، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ويتحرك السعر داخل قناة صاعدة تدعم فرص تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1.1870 وتمتد إلى 1.2011.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع المتوقع خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1720 لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد