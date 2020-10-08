شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد جاء هذا الانخفاض وهو محاط بالعديد من الإشارات الإيجابية، أولها تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر بانخفاضه الأخير اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر طفيفة بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -10.541 نقطة. لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 8,078.79، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8,490.38 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,076.79 ومستوى المقاومة 8,600.00. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 82 عدد أسهم الشركات الخاسرة 107 عدد أسهم الشركات الثابتة 9 إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة 198

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