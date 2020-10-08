شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار النيوزيلندي من الأعلى له في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى له منذ 22 من أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.23% إلى مستويات 0.6565 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6580، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر عند 0.6547، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6583.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص التراجع إلى ما قيمته 14.5 مقابل 28.5 في أيلول/سبتمبر، بينما أظهرت قراءة المؤشر ذاته لآفاق الانشطة ارتفاعاً 3.6% مقابل تراجع 5.4%، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 14.6%، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 17 ألف طلب إلى 820 ألف طلب مقابل 835 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من أيلول/سبتمبر انخفاضاً بواقع 367 ألف طلب إلى 11.4 مليون طلب مقابل 11,767 ألف طلب.

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ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 أيلول/سبتمبر والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الرابع على التوالي.

هذا وأفاد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بأن غالبية الأعضاء لاحظوا تعافي النشاط الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بالربع الثاني، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل.

كما تضمن المحضر توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة التي تم الكشف عنها الشهر الماضي عقب انقضاء فعليات الاجتماع الذي تله المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك والذي أعرب من خلاله عن توقعاته بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى أواخر 2023.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول الذي دعا الثلاثاء الماضي إلى استمرار التحفيز المالي والنقدي القوي من أجل التعافي الاقتصادي الذي صرح أنه "أمامه طريق طويل لنقطعه"، قد أكد في المؤتمر الصحفي الذي عقده الشهر الماضي للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية آنذاك، على أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.