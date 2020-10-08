شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يحلق عالياً – تحليل صباحي – 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم اتحاد اتصالات (7020) الارتفاع في آخر جلساته، ليصل السهم لأعلى مستوياته في أربع سنوات محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.99% بما يعادل 0.30 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.30، ليستهدف مستوى المقاومة 34.24.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.30 ومستوى المقاومة 32.00.