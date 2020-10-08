شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الرعاية الصحية يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية (THEI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليستعد المؤشر بمهاجمة مستوى مقاومته الحالي 5,387.46، محققاً مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت 0.09% بما يعادل 4.50 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 5,387.46، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 5,615.53.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,106.73 ومستوى المقاومة 5,400.00.