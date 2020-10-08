شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم ريت يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تعليم ريت (4333) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر ثبات مستوى الدعم 12.88، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.01% بما يعادل 0.26 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 12.88، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.96 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.88 ومستوى المقاومة 13.50.