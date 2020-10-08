شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم مجموعة الحكير (1820) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.12% بما يعادل 0.02 نقطة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.30، ليستهدف مستوى المقاومة 19.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 17.50.