شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الأرضية يصل لمنطقة دعم محورية – تحليل صباحي – 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الخدمات الأرضية (4031) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناد السهم لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.83% بما يعادل 0.25 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 30.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 32.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.05 ومستوى المقاومة 31.30.