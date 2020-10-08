شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم أسمنت المدينة (3003) في آخر جلساته، وذلك وسط استعدادات السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 20.98، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.39% بما يعادل 0.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 20.98، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 23.81.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.52 ومستوى المقاومة 22.00.
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