شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل الارتفاع -تحليل صباحي- 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من ان يواصل ارتفاعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 6325 نقطة، في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد أعلى خط الصفر، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الارتفاع في الأجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 6400 نقطة كمستوى أول ثم 6600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 6200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,290 وبين مستوى المقاومة هو 6,371 نقطة