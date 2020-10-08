شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 9932 نقطة امس الاربعاء، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 10050 نقطة، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعلنا نتوقع ان ينخفض المؤشر مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 9700 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10050 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,862 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,003 نقطة