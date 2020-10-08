شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي (ABK) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال تداولات امس الأربعاء عند مستوى 212 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى مقاومته التالي عند 250 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 205 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 208 بينما مستوى المقاومة هو 222 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد