أجيليتي (AGLTY) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 08-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 700 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 680 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 750 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 680 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 695 بينما مستوى المقاومة هو 707.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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