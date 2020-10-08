شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 08-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 600 فلس، فقد تمكن السهم من الارتفاع متجاوزا هذا المستوى، حيث اغلق عند مستوى 608 فلس امس الاربعاء، كما تمكن السهم من تجاوز الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 630 ثم 700 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 600 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 600 بينما مستوى المقاومة هو 617 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد